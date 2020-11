Acai, Ardolino: “Bollette pazze dell’Alto Calore, pronti a fare ricorso”.

“All’Alto Calore chiediamo maggiore trasparenza nelle tariffe per il servizio idrico e

più attenzione nei confronti degli utenti”. Ad affermarlo è il presidente nazionale

dell’Acai, associazione di rappresentanza degli inquilini ed organizzazione di

solidarietà sociale, l’irpino Giovanni Ardolino.

“Stiamo ricevendo – ha proseguito il dirigente sindacale -, ancora una volta,

numerose segnalazioni sull’invio di “bollette pazze” da parte dell’azienda di Corso

Europa. Richieste di pagamento particolarmente onerose, determinate spesso senza

una lettura del contatore e non facendo riferimento alla media dei consumi pregressi,

per lo più non dovute. Un atteggiamento assolutamente incomprensibile ed

inaccettabile, soprattutto in una fase di difficoltà economiche per tante famiglie, come

quella che stiamo vivendo. Un vero e proprio disservizio, che ho avuto la possibilità

di constatare personalmente, mio malgrado. E’ necessario, quindi, riorganizzare

l’intero processo. Ogni cittadino-utente ha il diritto di sapere innanzitutto quando

l’Alto Calore effettua la lettura dei contatori, i termini entro i quali può optare per

l’autolettura e le linee telefoniche o i canali digitali attraverso i quali comunicare i

dati, che a tutt’oggi non funzionano affatto. Anche la stessa bolletta non contiene un

prospetto chiaro, dettagliato e leggibile delle singole voci di spesa. Le fatture inviate

agli utenti pertanto appaiono e di fatto sono del tutto illegittime, contestabili e per le

quali offriamo la nostra assistenza per la formale contestazione”.

“Invitiamo, dunque, l’amministratore unico dell’azienda, Michelangelo Ciarcia, la

dirigenza dell’Acs ed il responsabile del rapporto con l’utenza – ha concluso

Ardolino – a compiere una netta inversione di marcia. Non si può far pagare ai

cittadini i costi della cattiva gestione di un ente pubblico. Di questa spiacevole e non

nuova vicenda informeremo anche l’autorità d’ambito, sollecitando allo stesso tempo

il Comando della Guardia di Finanza ad approfondire l’intera questione”.

