Ad Ariano Noi Campani scende in campo con il candidato sindaco Pd Giovanni La Vita

“Il gruppo ‘Noi Campani’ ad Ariano ha deciso di puntare sul candidato sindaco che rappresenta il partito del presidente De Luca (al netto delle polemiche nate in casa dem) l’avvocato Giovanni La Vita. Il mio più grande ringraziamento va innanzitutto a Carmine Peluso con il quale abbiamo trovato la quadra e che ha deciso di fare un passo indietro per il bene del Tricolle. A lui dico che non si tratta di un passo indietro, ma di un atto di grande responsabilità e maturità politica” così il candidato alla carica di consigliere regionale, l’avvocato Guerino Gazzella, a margine della conferenza stampa tenutasi questa mattina, lunedì 17 agosto, in piazzetta Duomo ad Ariano Irpino.

Era presente sia il direttivo dei mastelliani, nelle persone di Ciro Aquino e Franco Rauseo rispettivamente segretario e presidente provinciale di ‘Noi Campani’,che il direttivo di quell’area del centro sinistra arianese che sostiene l’avvocato La Vita, ossia il segretario del Pd Giuseppe Ciasullo e il presidente Gaetano Bevere.

L’avvocato Gazzella ha proseguito delineando quelli che sono gli obiettivi che intende perseguire durante questo mese di campagna elettorale: “Basta politica urlata e slogan – afferma – voglio dare risposte concrete e non di facciata. Sto incontrando tante persone e sono stanche di sentirsi prese in giro, ad Ariano come in tutta la provincia. Se ho accettato la candidatura è proprio per proteggere il campanile dell’Irpinia. Ariano ha subìto un periodo di grande indifferenza durante l’emergenza Covid. Nessuno dei consiglieri uscenti ha mosso realmente un dito per il Tricolle. Ecco perché è necessario un rappresentante che porti anche la voce di questa parte d’Irpinia in Regione”.

In conclusione, dalla conferenza stampa è emerso che dietro il nome dell’avvocato Gazzella si compatterà questo accordo che vuol essere non solo cittadino, ma di portata regionale.

