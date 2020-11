Air Mobilità: nei giorni festivi sospesi i servizi nel ciclo urbano e sulla linea Avellino-Nola.

Da domenica il nuovo piano di TPL. Dall’1 dicembre stop alle corse verso Roma e Campobasso

​L’Air Mobilità comunica la rimodulazione dei servizi di TPL. Il nuovo piano fa seguito all’ordinanza n° 91 della Regione Campania, che contiene disposizioni in tema di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, e che prevede ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica, con riduzione sino al 40% dei programmi ordinari.

La rimodulazione dei servizi entrerà in vigore a partire da domenica 29 novembre con la sospensione nei giorni festivi dei servizi urbani e di quelli extraurbani della linea Avellino-Nola.

Nei giorni feriali, invece, sia nel ciclo urbano sia nel bacino di Flumeri saranno attivati i servizi “scuole chiuse”.

Inoltre il nuovo piano dei servizi di TPL prevede la sospensione di alcuni servizi nei bacini di Avellino e Benevento.

12 le corse sospese per il bacino di Avellino.

Nello specifico: Avellino (Piazzale degli Irpini)-Fisciano delle 09.00 e delle 10.00 e i servizi Fisciano-Avellino (Piazzale degli Irpini) delle 10.15 e delle 11.15.

Sulla linea Pietrastornina-Avellino saranno sospese: la partenza delle 06.55 da Cappella di Pietrastornina-Avellino (via Fariello); delle 14.10 Pietrastornina-Sant’Angelo a Scala; delle 14.20 Ciardelli-Sant’Angelo a Scala.

Sulla direttrice Avellino-Lapio, sospensione delle corse delle: 13.20 Avellino (via Fariello)-Lapio; 14.30 Lapio-bivio Chiusano San Domenico; 14.55 bivio Chiusano San Domenico-Montefalcione.

Sospese anche le corse delle 14.20 Avellino (via Fariello)-Volturara Irpina e quella delle 06.35 Ponteromito-Grottaminarda.

11 i servizi sospesi per il bacino di Benevento.

Nel dettaglio sulla direttrice Benevento-Napoli saranno sospese le corse delle: 06.20 Benevento-Santa Maria a Vico; 06.25 Benevento-Montesarchio; 07.20 Santa Maria a Vico-Benevento; 09.00 Montesarchio-Benevento; 12.10 Benevento-Montesarchio.

Sospensione anche dei servizi delle 06.55 Montesarchio-Benevento e delle 13.45 Benevento-San Giorgio del Sannio.

Inoltre sulla linea Pietraroja-Benevento momentaneamente disattivati i seguenti servizi: 06.05 Pietraroja-Benevento; 07.00 Pietraroja-Guardia Sanframondi; 13.30 Benevento-Pietraroja; 13.50 Castelvenere-Pietraroja.

Per quello che riguarda, invece, la Circolare di Montesarchio resteranno attive solo le corse delle 07.20, delle 13.20 e delle 14.00.

Da martedì 1 dicembre, inoltre, saranno sospesi i servizi delle linee interregionali dirette a Roma e a Campobasso

adsense – Responsive – Post Articolo