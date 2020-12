Alta capacità: bene la scelta di RFI per un centro operativo in Alta Irpinia

La Comunità Montana Valle Ufita sostenga lo sviluppo no le polemiche!

L’Alta Capacità offre le prime importanti ricadute sul territorio irpino

“La CST UIL Avellino Benevento riunita con le categorie UILA e UILTrasporti esprime condivisione e plauso circa l’allocazione, presso una struttura della Comunità Montana in località Casone, di un centro operativo per la realizzazione della linea Alta Capacità NA/BA ed in essa della Stazione Hirpinia. La scelta di RFI sulla struttura irpina a è una delle prime ricadute economiche e sociali che impattano su un territorio destinato a diventare un importante polo della logistica nel cuore del Mediterraneo come lo abbiamo sempre pensato, fin da quando lo stesso gruppo FS mostrava dubbi circa la sua realizzazione. Ci sono stati momenti complicati e difficili, ma grazie alla determinazione di un territorio e in certi momenti anche alla fermezza di tutte le sue parti istituzionali, politiche e sindacali si è riusciti a cogliere questa grande opportunità che adesso va sostenuta e puntellata con azioni coinvolgenti e confluenti. In questi giorni abbiamo letto di posizioni di distinguo, all’interno della Comunità Montana nelle quali non vorremmo entrare, ma non possiamo non sottolineare come vadano operati tutti gli sforzi per sostenere la scelta di rendere disponibile lo spazio individuato, perché a questa prima risorsa per il territorio ne possano seguire altre in termini di allocazione di economie e lavoro, che costituiscono i punti di riferimento a cui tendere nell’immediato ed in prospettiva. Non bisogna negare la vocazione dei territori ma sarebbe incomprensibile e fuori da ogni contesto, rivendicare sviluppo e attenzione su un territorio e poi attardarsi per questioni di competenze che per quanto potrebbero essere legittime, non possono essere l’assunto della perdita di tempi e risorse che non possono essere sprecati”

Luigi Simeone

Segretario Uil Avellino/Benevento

adsense – Responsive – Post Articolo