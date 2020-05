Tre giorni fa scosse di terremoto a Calabritto e Scampitella, un altro lieve movimento tellurico si è registrato in Irpinia alle 8.13 di questa mattina, a Caposele. Insiste quindi nella stessa zona. Magnitudo 2.2 così come rilevato dalla Sala Sismica INGV-Roma, a 6 km dal centro delle sorgenti e con una profondità di 16 km. Non ci sono danni a cose e persone.

