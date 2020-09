Confermato come sindaco di Calitri Michele Di Maio, secondo mandato di fila. Con la sua lista “Calitri Pulita per una comunità sostenibile” raccoglie 1931 voti (62,78%). Per la candidata de “L’Abbraccio” Roberta Tornillo 928 preferenze (30,17%). Canio Russo, “Rinnovazione Calitrana”, non va oltre i 217 voti (7,05%).

