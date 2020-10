Ariano Irpino aderisce all’appello dell’Anci, il Sindaco Franza invita a scaricare l’app “Immuni”.

Ariano Irpino ha aderito all’appello lanciato ai Comuni di tutto il Paese dall’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), affinché promuovano la app Immuni, creata per aiutare a combattere

le epidemie, a partire da quella del COVID-19.

“In questa fase in cui non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia nei confronti dell’emergenza Covid-19, è importante adottare tutti i comportamenti corretti previsti dai protocolli sanitari per la prevenzione della diffusione della pandemia. In questo ambito, anche l’utilizzo della app Immuni è importante; pertanto rivolgo un invito a tutti i cittadini a scaricare la

app Immuni” – sottolinea il sindaco Enrico Franza.

Grazie alla funzionalità di contact tracing digitale, quando un utente scopre di essere positivo al virus, Immuni gli consente di allertare in modo anonimo le persone con cui è stato a stretto

contatto, e che potrebbe quindi aver contagiato, se anche loro hanno installato la app. Venendo informate tempestivamente (potenzialmente ancor prima di sviluppare i sintomi del Covid-19),

queste persone possono contattare il loro medico di medicina generale per approfondire la loro situazione clinica ma soprattutto possono inoltre evitare di contagiare altri, contribuendo a ridurre

la diffusione del coronavirus.

L’app Immuni è nata dalla collaborazione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro della Salute, Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, Regioni, Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19.

