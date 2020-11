Ariano Irpino. Al Centro Minerva positivi al Covid nove pazienti e un dipendente.

In merito al monitoraggio Covid riguardante i dipendenti ed i pazienti ricoverati nella struttura, la direzione del centro “Minerva” di Ariano Irpino comunica che, a seguito degli ultimi tamponi effettuati, sono risultate positive dieci persone, di cui nove pazienti ed un dipendente. Il dato emerge perché i vertici della RSA hanno scelto, per motivi precauzionali, di sottoporre periodicamente a tampone tutti i pazienti, tutti i dipendenti e tutte le figure professionali che in ogni caso hanno accesso alla struttura. I pazienti sono stati posti in isolamento in stanze singole ed è stato allertato il servizio “118” al fine di verificare il loro trasferimento nelle strutture ospedaliere. La direzione precisa che si tratta di pazienti per lo più asintomatici o pauci sintomatici. L’aggiornamento Covid riguardante la struttura è stato tempestivamente comunicato all’Azienda Sanitaria Locale di Avellino.

Intanto, sono state cautelativamente sospese tutte le attività ambulatoriali.

Nelle prossime ore i pazienti risultati positivi saranno sottoposti al secondo tampone per verificare se la loro condizione sarà confermata. Nei giorni scorsi, infatti, delle cinque persone risultate positive al primo tampone solo due hanno confermato la positività al secondo tampone di conferma.

La direzione del centro “Minerva” conferma di essere attivamente e costantemente impegnata per contenere al massimo la diffusione del contagio e per assicurare tutta l’assistenza possibile ai pazienti.

adsense – Responsive – Post Articolo