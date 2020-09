ARIANO IRPINO. APPARENTAMENTI, MARCO LA CARITÀ: «NESSUN ACCORDO. ANDIAMO AVANTI DA SOLI E PIÙ FORTI DI PRIMA».

«Andiamo avanti da soli e più forti di prima. Ringrazio gli interlocutori che mi hanno dato fiducia programmatica e personale in questi giorni di discussione». Così il candidato Sindaco per il Comune di Ariano Irpino, Marco La Carità, a conclusione del termine utile per sottoscrivere eventuali apparentamenti in vista del ballottaggio. C’è stata ampia disponibilità ad una apertura verso il Patto Civico essendo maggiori i punti di convergenza rispetto alle divergenze, ma l’accordo finale non c’è stato.

«Gli ideali non dividono ma uniscono, – aggiunge Marco La Carità – soprattutto se alla base c’é il buon senso e l’amore per la città. Il vero cancro della politica sono i personalismi che portano a prese di posizione e divisioni. Quando si crede in un progetto ampio é necessario includere tutte le energie e questo sarà il mio compito fino alla fine della competizione elettorale».

