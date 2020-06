Ariano Irpino. Attivo il Percorso Rosa presso il Centro di Prima Assistenza Psicologica del Presidio Ospedaliero “Frangipane”.

L’ASL di Avellino comunica che è di nuovo attivo in presenza il Percorso Rosa presso il Centro di Prima Assistenza Psicologica del P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino, per le donne che subiscono violenza. L’accesso al Centro di Prima Assistenza Psicologica può avvenire con due modalità, o dopo l’accesso al Pronto Soccorso o con modalità autonoma, ossia direttamente. Nel primo caso la donna giunta al PS, dopo il triage dedicato e l’attuazione delle misure previste dall’emergenza COVID-19, e dopo il referto medico, qualora acconsenta, viene inviata al Percorso Rosa per il referto e la consulenza psicologica, nel secondo caso si può contattare il Centro di Prima Accoglienza Psicologica direttamente tramite il telefono 0825877494. Le operatrici del Centro gestiranno l’accesso tenendo conto di rispettare le attuali norme comportamentali di sicurezza.

Il Centro di Prima Assistenza Psicologica nasce con l’obiettivo di fornire un supporto psicologico qualificato a tutte le donne che subiscono violenza, che possa essere di guida nel percorso uscita dalla violenza ma anche come centro di prevenzione del fenomeno attraverso azione di sensibilizzazione e di diffusione di una cultura di contrasto della violenza.

ORARI*

GIORNI

Ora Mat.

Ora Pom.

LUN

10.00-13.00

14.00-17.00

MERC

10.00-13.00

14.00-17.00

VEN

10.00-13.00

14.00-17.00

