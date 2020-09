ARIANO IRPINO (AV) – MALTRATTAMENTO DI ANIMALI E UCCELLAGIONE: I CARABINIERI DENUNCIANO UNA PERSONA DI GIUGLIANO.

Durante un servizio di controllo del territorio svolto nel pomeriggio di ieri in Ariano Irpino, i Carabinieri della locale Stazione hanno colto in flagranza un uomo di Giugliano in Campania (NA) nell’intento di catturare fauna selvatica protetta.

Il predetto aveva realizzato una trappola a molla con una rete a maglia stretta, nella quale i volatili venivano attirati mediante un richiamo, posizionata nei pressi di una pozza d’acqua dove gli stessi si abbeveravano.

A suo carico è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento per i reati di Maltrattamento di animali e Uccellagione.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Tre cardellini, dopo essere stati fatti visitare da personale del servizio veterinario dell’A.S.L., sono stati rimessi in libertà.

