Circa 700 le persone positive ai test sierologici effettuati sulla popolazione di Ariano Irpino, 13.444 le persone che vi si sono sottoposte. “Il 95% non è entrata in contatto con il Coronavirus”. Così il direttore generale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, Antonio Limone, nella conferenza stampa di Palazzo Santa Lucia a Napoli. Per le persone positive si attendono i tamponi.

adsense – Responsive – Post Articolo