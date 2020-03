ARIANO IRPINO. Gli studenti del Ruggero II di Ariano Irpino progettano “Clarence”, un parabrezza intelligente

Tutor del progetto è il Prof. Roberto Cardinale, docente di economia aziendale che ha così precisato: “Un particolare ringraziamento va alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Teresa De Vito, sempre pronta a sostenere le iniziative dell’Istituto scolastico ed attenta ai bisogni formativi dei ragazzi”. La finale, cui prenderanno parte 18 squadre provenienti da varie regioni italiane, si terrà il prossimo 3 Aprile a Gaeta, in occasione del Festival dei Giovani. Gli organizzatori hanno già fatto sapere che, nel caso in cui per tale data l’emergenza sanitaria in corso non fosse rientrata, la finale sarà comunque disputata in un secondo momento, non appena la situazione lo consentirà.