Ariano Irpino. Il Sindaco Franza assegna le deleghe agli assessori.

GRASSO CARMINE – VICE SINDACO

SANITÀ – SICUREZZA URBANA – AMBIENTE -PROTEZIONE CIVILE – DECORO URBANO -TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SCOLASTICI

CARDINALE MICHELA – ASSESSORE

CULTURA – ISTRUZIONE – EDILIZIA SCOLASTICA – SPORT

TARANTINO VERONICA – ASSESSORE

POLITICHE GIOVANILI – SVILUPPO SOSTENIBILE – PROMOZIONE DEL TERRITORIO E TURISMO

NINFADORO ANTONIO – ASSESSORE

BILANCIO E FONDI EUROPEI

MOLINARIO PASQUALINO – ASSESSORE

POLITICHE SOCIALI – POLITICHE ABITATIVE – PERIFERIE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE.

Riservate a sé le competenze in materia di Grandi Opere – Agricoltura – Anziani – Rapporti con le Associazioni – Politiche del lavoro – Risorse umane – Rapporti con il personale- Rapporti con il cittadino – Partecipazione e cittadinanza attiva – Patrimonio – Contenzioso – Servizi a domanda – Rapporti con Enti sovracomunali e quelle non delegate espressamente agli Assessori rimangono, per legge, di competenza del Sindaco che le assume tutte sotto la propria direzione e responsabilità.

adsense – Responsive – Post Articolo