Ariano Irpino. Il sindaco Franza contrario alla sospensione indiscriminata dei ricoveri programmati.

Il sindaco di Ariano Irpino chiede tutela per i cittadini che fanno capo all’Ospedale Frangipane

Il Sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza, in campo per la tutela sanitaria dei cittadini. Il primo cittadino ha avanzato una serie di richieste alla direzione generale dell’Asl di Avellino ed al Direttore Sanitario dell’Ospedale Frangipane.

Franza ha chiesto in particolare di attivare presso l’Ospedale Sant’Ottone Frangipane 33 posti letto da dedicare alla degenza di pazienti Covid-19, secondo quanto già previsto in fase di allestimento del relativo reparto. Chiesta inoltre la suddivisione dei posti letto tra degenza ordinaria, sub intensiva ed intensiva. Tale richiesta è essenzialmente orientata a non penalizzare la gestione ordinaria delle attività ospedaliere.

A tal fine il Sindaco Franza ha richiesto espressamente di creare un sistema in grado di assicurare le urgenze, il trattamento degli ammalati oncologici, dializzati e cardiopatici, nonché di continuare il trattamento delle patologie di elezione in ogni reparto ospedaliero, anche se in maniera ridotta. Necessario, ai fini della tutela della salute dei cittadini che fanno riferimento al nosocomio arianese, dare continuità assistenziale, anche tramite gli ambulatori, senza l’interruzione delle attività che si ritengono indispensabili per garantire la salute dei cittadini stessi.

Franza ha espresso chiara contrarietà alla sospensione indiscriminata dei ricoveri programmati, dovendosi limitare il ricorso a tale pratica solo per quanto necessario, come indicato nelle note dell’Unità di Crisi Regionale Emergenza Covid n. 2758 e 2762.

