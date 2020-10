Ariano Irpino. Il sindaco Franza convoca il C.O.C. per domani 16 ottobre.

Il Sindaco Franza convoca il C.O.C. per domani 16 ottobre 2020.

Il Sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza ha convocato per domani, venerdì 16 ottobre alle ore 16,00 la riunione del Centro Operativo Comunale – C. O. C. – presso la Sala Consiliare di Palazzo di Città, ritenuta maggiormente idonea per il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, invitando a partecipare:

il Direttore Generale dell’ASL AV, il Direttore Sanitario dell’Ospedale Frangipane, il Direttore del Distretto Sanitario, il dirigente del Dipartimento di Prevenzione, i rappresentanti territoriali delle Forze dell’Ordine, le Associazioni di Volontariato e di Protezione Civile, i dirigenti e funzionari comunali di supporto al C.O.C.

Nell’incontro verranno trattati i seguenti argomenti:

Ulteriori misure di prevenzione emergenza COVID-19;

Andamento della situazione in atto;

Informativa sull’attuale situazione del presidio ospedaliero.

