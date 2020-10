Ariano Irpino. L’amministrazione Franza esprime solidarietà ai Comuni limitrofi colpiti dall’emergenza Covid.

Esprimiamo tutta la nostra solidarietà agli amici di Mirabella Eclano e di tutti i comuni interessati dall’emergenza sanitaria.

La Città di Ariano, colpita significativamente, non ha dimenticato la vicinanza e l’affetto espressi dai Sindaci e dai cittadini tutti in quei difficili giorni di profonda preoccupazione e smarrimento.

Quei giorni abbiamo sperato fossero oramai alle spalle, ma così purtroppo non è.

“Ariano non molla.” Nel marzo scorso fu coniato questo slogan perché raccontasse la verità: Ariano non molla, e non ha mollato.

A questo messaggio si aggiungono le parole del Sindaco Franza “Oggi mi ritorna in mente, e ancor più convinto ripeto: non molleremo, e l’Irpinia non mollerà. Abbiamo dimostrato di riuscire nonostante le avversità, l’Irpinia, non è terra di confine, ma di donne e uomini tenaci non abituati alla resa. La solidarietà e la forza della comunità irpina sono e saranno il nostro faro e speranza. Riusciremo ancora una volta a sconfiggere il nemico invisibile.

Siamo tutti con voi, siamo oggi cittadini di un’unica grande comunità. Ariano c’è. L’Irpinia c’è”.

