Ariano Irpino ricorda il violento sisma del 23 novembre 1980 con Manifesti cittadini.

L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino ricorda il violento sisma che il 23 novembre del 1980 colpì l’Appennino tra l’Irpinia e la Basilicata.

“A quarant’anni dal terremoto del 1980 non possiamo dimenticare quei terribili momenti vissuti in Irpinia” – riferisce il Sindaco Enrico Franza – ed in questo particolare momento che stiamo attraversando a causa della pandemia, il nostro grazie va alla moderna Protezione Civile, nata proprio durante quella tragedia, oggi impegnata nell’emergenza sanitaria, insieme agli operatori sanitari e tutti volontari delle tante associazioni impegnate sul territorio. Il mio grazie, il nostro grazie va a tutti loro!”

