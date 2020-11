Presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati:

⁃ n. 7 pazienti in Terapia Intensiva;

⁃ n. 12 pazienti in Medicina Covid;

⁃ n. 18 pazienti in Area Covid, di cui 16 in Medicina e 2 in Sub Intensiva.

Si comunica che è deceduta questa mattina presso l’Area Covid del P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino, una paziente di 84 anni di Ariano Irpino, risultata positiva al Covid 19, affetta da patologie pregresse.

adsense – Responsive – Post Articolo