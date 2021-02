Associazione Culturale “La Ripa” di Castelvetere sul Calore (AV) presenta L’Europa e noi. Sarà la volta buona?

L’Europa e noi. Sarà la volta buona? È questo il titolo della tavola rotonda organizzata dal Centro Studi “Fiorentino Sullo” – sottosezione dell’Associazione culturale “La Ripa” di Castelvetere sul Calore (AV) – domenica 28 febbraio alle ore 17.

La pandemia ha determinato un profondo cambiamento delle politiche economiche comunitarie e ha accelerato fortemente il processo di integrazione europea. I 209 miliardi del Next Generation EU e del Recovery Fund rappresentano un vero e proprio “Piano Marshall”, in grado di consentire una radicale trasformazione dei territori nel segno dell’innovazione.

Pertanto, l’obiettivo di questa iniziativa è quello di analizzare le misure messe in campo dall’Unione europea ed ipotizzare nuove proposte e azioni, con particolare attenzione rivolta alle Aree Interne del Mezzogiorno. L’emergenza sanitaria, infatti, ha permesso di riscoprire i numerosi vantaggi della vita nei borghi rurali e nei “centri minori”, aprendo nuovi spazi di intervento per le autorità pubbliche e facendo emergere condizioni di crescita e di sviluppo fino a poco tempo fa’ sconosciute. L’organizzazione di momenti di confronto tra giovani, intellettuali e decisori politici è necessaria per acquisire una piena consapevolezza della posta in gioco e per elaborare progetti futuri.

Alla tavola rotonda parteciperanno Generoso Moccia (Sindaco di Castelvetere sul Calore), Raffaele Capasso (Centro Studi Giuridici ed Economici dell’Impresa Alta Irpinia), Raffaele Cappuccio (Giornalista RaiNews24), Roberto Parente (Professore ordinario di imprenditoria ed innovazione presso l’Università di Salerno), Gianluca Luise (Docente di storia delle istituzioni politiche europee presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”), Stefania Di Cicilia (Sindaco di Villamaina), Gelsomino Del Guercio (Giornalista e ideatore del progetto “Rete Turistica Calabrittana”), Angelo Lanza (Sindaco di Flumeri), Milena Pepe (Tenuta Cavalier Pepe), Andrea Pipicelli (Ingegnere RFI S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato), Girolamo Giaquinto (Sindaco di Montoro), Giuseppe De Nicola (Cofondatore Fondazione Ampioraggio), Luca Cavalli (Associazione culturale Orme), Stefano Carluccio (Sud Innovation Hub). Il dibattito sarà moderato da Roberto Sullo, coordinatore del Centro Studi “Fiorentino Sullo”.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook del Centro Studi “Fiorentino Sullo” e dell’Associazione “La Ripa”.

