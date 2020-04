Autista di un tir perde il controllo del mezzo a Calitri Scalo: illeso e strada chiusa al traffico.

Incidente a Calitri Scalo. L’autista di un tir ha perso il controllo dello stesso ed è finito fuori strada. Fortuna che è rimasto illeso. Strada chiusa al traffico fino a che i Vigili del Fuoco non rimuoveranno il tir. Gli autotreni provenienti dalla Puglia sono in sosta presso l’area industriale di Rapone (Pz) mentre quelli provenienti da Avellino in sosta nell’area industriale di Conza della Campania. Sul posto i Carabiniri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi. Nessun ferito.

