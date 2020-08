La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, durante la mattinata di oggi 2 agosto è intervenuta in contrada Civita Superiore, a Lioni, per un incendio che ha interessato un’autovettura in transito. Le fiamme che hanno avvolto la parte anteriore del veicolo sono state spente e messa in sicurezza l’area. L’uomo alla guida è rimasto visibilmente scosso dall’accaduto, ma non ha subito conseguenze.

