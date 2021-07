BAGNOLI IRPINO (AV) – Attivano illecitamente contratti per la fornitura di luce e gas: due persone denunciate dai Carabinieri.

I Carabinieri della Stazione di Bagnoli Irpino, prendendo spunto dalle denunce presentate da persone del posto, hanno deferito in stato di libertà un 35enne della provincia di Napoli ed un 40enne del salernitano, ritenuti responsabili dei reati di “Falsità materiale commessa dal privato” e “Trattamento illecito dei dati personali”.

All’esito dell’attività eseguita dai Carabinieri, sono emersi inconfutabili elementi di reità nei confronti dei predetti che, venuti in possesso dei dati personali delle persone offese, attivavano contratti per la fornitura di energia elettrica/gas. E quando le ignare vittime ne sono venute a conoscenza, non hanno esitato a sporgere denuncia, facendo così scattare le indagini dei Carabinieri che hanno portato alla denuncia dei due soggetti alla competente Autorità Giudiziaria.

L’accaduto è un utile spunto per ricordare, ancora una volta, quanto sia importante il trattamento riservato dei dati personali.

