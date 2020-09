Biancamaria D’Agostino (Lega) «Salvini torna in Irpinia per la terza volta».

““Il nostro leader Matteo Salvini, dopo esser venuto ad Avellino il 5 giugno per l’inaugurazione della sede provinciale della Lega, tornerà in Irpinia sabato 12 settembre, alle 9.30, ad Ariano Irpino, in piazza plebiscito, insieme a noi candidati! Torna nella nostra provincia per la terza volta in un anno, dimostrando con i fatti il profondo attaccamento all’Irpinia e l’interesse concreto alla sua crescita economica“

Lo ha dichiarato l’avvocato Biancamaria D’Agostino, candidata nel collegio di Avellino nel partito della Lega Salvini Campania dopo aver appreso la notizia del nuovo appuntamento di Salvini in Irpinia.

adsense – Responsive – Post Articolo