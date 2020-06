Calcio, Eccellenza. La Polisportiva Lioni rinnova con mister Sicuranza.

La Polisportiva Lioni è lieta di annunciare di aver definito un accordo con l’allenatore Salvatore Sicuranza al quale è stato rinnovato l’incarico per la conduzione tecnica della Prima Squadra per la prossima stagione sportiva 2020/2021.

Mister Salvatore Sicuranza continuerà, quindi, ad allenare la Polisportiva Lioni dopo aver conseguito, il 12 maggio 2019, la storica promozione in Eccellenza vincendo la gara spareggio col Buccino ed aver ottenuto, in questa stagione che è stata sospesa definitivamente a causa della pandemia, il piazzamento utile alla permanenza nella massima competizione regionale.

