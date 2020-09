Calcio. Positività al Covid 19 nella Vis Ariano Accadia, interrotte le sedute di allenamento.

La Vis Ariano Accadia comunica a tutti i propri tifosi e agli appassionati che, in seguito alla positività al Covid 19, riscontrata ad un proprio tesserato, al momento asintomatico ed in isolamento fiduciario, di aver interrotto ogni seduta di allenamento. La società, in via precauzionale, nonostante non fosse obbligatorio, aveva sottoposto, nella giornata di sabato, tutti i propri tesserati a tampone naso-faringeo. Ora seguiranno , di concerto con le autorità sanitarie locali , gli ulteriori controlli di verifica, sia al caso circoscritto che a tutta la rosa e allo staff, al fine di riprendere la preparazione atletico fisica già nei prossimi giorni.

adsense – Responsive – Post Articolo