CALITRI. “Calitri Experience”, evento-racconto dell’alternanza scuola-lavoro

Sabato 29 Maggio si terrà a Calitri presso la Casa Ex Eca l’evento “Calitri Experience” evento-racconto dell’alternanza scuola-lavoro svoltasi nel 2018/2020 presso la Sartoria Artigianale del sarto Girolamo Caruso dagli allievi della scuola Iefp Operatore dell’abbigliamento di Consvip, società di formazione e consulenza di Napoli.

L’evento, organizzato da Aps Millenials e patrocinato dal Comune di Calitri e Confartigianato e finanziato dal progetto COMMUNITY TOWN Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sarà l’occasione per parlare della riuscita dell’esperienza sia da un punto di vista formativo che sociale: dei giovani talenti che hanno abbandonato il percorso scolastico tradizionale hanno trovato in una cittadina dell’Irpinia d’Oriente, un’opportunità di crescita. Vista la buona riuscita della prima edizione gli allievi della seconda edizione presenteranno il progetto ArtIsNa mettendo al centro l’artigianato e pratiche ecosostenibili per valorizzare il nostro territorio e creare delle sinergie tra istituzioni e enti locali che favoriscano la nascita di start up e occupazione.

Interverranno Michele Di Maio- sindaco di Calitri, Lia Fiore-vicepresidente Aps Millennials, Ettore Mocella-Presidente Regionale Confartigianato, Salvafore Caruso- azienda Nelle Grandi Fauci, Mara Forte-Aps Millennials , Giovanni Cardillo- consigliere comunale.

L’evento si svolgerà in presenza a partire dalle ore 10.00 nel rispetto di tutte le regole Covid.

adsense – Responsive – Post Articolo