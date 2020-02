Durante la mattinata di oggi 8 febbraio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Capriglia Irpina, in via Municipio, per un incendio che ha interessato un deposito in legno e lamiere, con al suo interno materiale edile e attrezzi vari. Il pronto intervento di due squadre del Comando di via Zigarelli ha permesso lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza dell’area.

