“CARNEVALE INSIEME” DOMANI PRESSO L’AUDITORIUM DI GROTTAMINARDA.

Dopo la tenera allegria dei più piccoli che ieri hanno sfilato in maschera per le strade del centro ed in piazza grazie alla apprezzata iniziativa della Scuola dell’Infanzia Chirico, proseguogo le manifestazioni dedicate al Carnevale e Grottaminarda.

Domani, sabato 22 febbraio presso l’Auditorium Comunale, in via Carpignano, a partire dalle ore 17,00: “Carnevale Insieme”, con la partecipazione straordinaria del simpaticissimo comico ed imitatore Enzo Costanza che animerà con le sue gag la festa.

Una festa per stare insieme e vivere al meglio il Carnevale, nel segno dell’allegria ma anche della coesione e della vicinanza a chi è meno fortunato. L’evento che è aperto a tutti con ingresso gratuito è stato, infatti, organizzato dal Comune di Grottaminarda, dalla Parrocchia di Santa Maria Maggiore e dalle numerose ed infaticabili Associazioni di volontariato presenti sul territorio quali la Pubblica Assistenza Grottaminarda, la Pro Loco, l’Unitalsi, l’Associazione Arcobaleno, la Fidapa, i Laici Betlemiti, Grotta Free, CVS, Amos, Rotary Community Corps Avellino Est, la pubblica Assistenza Melito, Agorà. Sarà presente inoltre Radio CRT.

adsense – Responsive – Post Articolo