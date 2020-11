CASTEL BARONIA (AV) – SORPRESO NEL BAR A GIOCARE ALLE SLOT MACHINE: SORVEGLIATO SPECIALE DENUNCIATO DAI CARABINIERI.

I Carabinieri della Stazione di Castel Baronia hanno denunciato un pregiudicato ritenuto responsabile di Violazione degli obblighi inerenti alla Sorveglianza Speciale.

Lo stesso, sottoposto a tale misura di prevenzione, veniva sorpreso dai Carabinieri all’interno di un bar intento a giocare alle slot machine, contravvenendo al divieto di frequentare tali locali pubblici.

Per il sorvegliato speciale scattava dunque il deferimento in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

La Sorveglianza Speciale viene applicata ai soggetti che vengono ritenuti pericolosi per la sicurezza e per la pubblica moralità e, in particolare, a chi, sulla base di elementi di fatto:

– debba ritenersi abitualmente dedito a traffici delittuosi;

– si sospetta che viva abitualmente, per la condotta ed il tenore di vita, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

– sia sospettato di essere dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

