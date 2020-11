CASTELFRANCI (AV) – CONTROLLI SUI LUOGHI DI LAVORO: TRE IMPRENDITORI DENUNCIATI DAI CARABINIERI.

Prosegue l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino nel contrasto al lavoro irregolare ed a quelle violazioni commesse in materia di sicurezza sui luoghi del lavoro, ancora troppo spesso teatri di incidenti le cui conseguenze sono rese maggiormente tristi dal fatto che il più delle volte risultano conseguenza del mancato rispetto di procedure previste dalla vigente normativa.

A conclusione di un accesso ispettivo eseguito in un cantiere edile di Castelfranci, i Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati da personale del locale Ufficio Tecnico Comunale, hanno riscontrato violazioni della normativa in materia di sicurezza e, in particolare, la mancanza di idonee strutture e dispositivi atti alla prevenzione degli infortuni.

Pertanto è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino a carico dei legali rappresentanti di tre imprese.

