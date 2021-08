COMPRA IL CANE ONLINE MA SCATTA LA TRUFFA: I CARABINIERI DI BISACCIA DENUNCIANO DUE PERSONE.

I Carabinieri della Stazione di Bisaccia hanno denunciato due persone della provincia di Napoli ritenute responsabili di truffa.

L’indagine prende spunto dalla denuncia da parte della malcapitata che, intenzionata all’acquisto di un cicciolo di “barboncino toy”, risponde ad un annuncio pubblicato su un noto sito on-line per la vendita un cagnolino della nota razza canina.

Ricontattata dal sedicente allevatore, le viene assicurato che si tratta di un esemplare di alta genealogia, ma avrebbe dovuto pagare subito 750 euro.

Convinta di fare un buon affare e dopo aver visto le foto pubblicate nell’annuncio, la donna effettua il pagamento mediante ricarica su carta prepagata.

Ma, ricevuta la somma pattuita, il fittizio venditore omette la consegna del cucciolo e si rende irreperibile.

Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare i presunti malfattori a carico dei quali è scattato il deferimento in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

Si ricordano ancora una volta gli utili consigli riportati con l’iniziativa “Difenditi dalle truffe”, nata per forte volontà del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ed attuata in modo capillare sul territorio da parte di tutti i reparti dipendenti, per la specifica prevenzione di tale reato predatorio. È importante saper riconoscere le situazioni più a rischio e, di conseguenza, i comportamenti da assumere, diffidando sempre degli acquisti oltremodo convenienti, trattandosi verosimilmente di una truffa o di prodotti rubati.

