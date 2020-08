CONTROLLI DA PARTE DEI CARABINIERI DEL GRUPPO FORESTALE DI AVELLINO.

Prosegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

In particolare:

– i Carabinieri della Stazione Forestale di Avellino, nell’ambito di controlli mirati alla prevenzione e repressione dei reati nel settore faunistico venatorio, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un uomo di Montemiletto che, all’interno della sua proprietà deteneva illecitamente in una gabbia un volatile appartenente alla specie “ Garullus g landarius ” ( Ghiandaia ), che a controllo risultava privo di anello identificativo alla zampa, nonché sprovvisto di idonea documentazione comprovante la legittima detenzione, essendo specie protetta ed appartenente al patrimonio indisponibile dello stato come fauna selvatica.

Nell’immediatezza i Carabinieri facevano intervenire personale del Servizio Veterinario dell’A.S.L. di Avellino, per le verifiche del caso.

Il volatile veniva sequestrato ed affidato all’ospedale veterinario di Napoli per le cure del caso e la successiva liberazione in natura;

– i Carabinieri dell a Stazion e Forestal e di Forino hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino il titolare di un’officina meccanica di Montoro, ritenuto responsabile di violazione della normativa sulla raccolta delle acque reflue industriali.

L’accesso ispettivo permetteva di constatare che il predetto stava esercitando l’attività su un piazzale a cielo aperto, attiguo alla sua officina, in assenza di vasca di raccolta delle acque di prima pioggia.

Oltre alla denuncia, nei confronti del predetto è altresì scattata la prevista sanzione amministrativa per l’omessa compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti;

– i C arabinieri della Stazione Forestale di Castel Baronia , hanno elevato tre sanzioni amministrative, per un importo totale di 900 euro , a carico di tre persone per aver rispettivamente realizzato , in assenza della prescritta autorizzazione , lavori di movimento terra in aree sottopost e a vincolo idrogeologico dei comuni di Castel Baronia e Scampitella .

