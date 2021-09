CONTROLLI DA PARTE DEI CARABINIERI DEL GRUPPO FORESTALE DI AVELLINO.

Prosegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

In particolare:

– i Carabinieri della Stazione Forestale di Avellino, a seguito di attività di controllo inerente alla prevenzione e repressione dei reati nel settore ambientale e al dissesto idrogeologico dell ’ asta fluviale del Fiume Sabato, hanno denunciato quattro persone alla Procura della repubblica di Avellino, ritenute responsabili, a vario titolo, di abusivismo edilizio. Nello specifico , i militari accertavano che in Santa Paolina , all’interno di un’area privata ricadente tra le aree vincolate paesaggisticamente, i predetti avevano proceduto alla realizzazione di una platea in cemento armato di circa 50 metri quadrati, in assenza dei relativi titoli abilitativi e delle preventive autorizzazioni. L’area interessata è stata sotto posta a sequestro ;

– i Carabinieri della Stazione Forestale di L acedonia, congiuntamente a personale della Polizia Municipale di Calitri, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino una donna, ritenuta responsabile del reato di “Gestione illecita di rifiuti”: in agro del comune di Calitri, aveva proceduto all’abbruciamento di rifiuti di vario genere (plastica, tessuti, carta, ecc.);

– i Carabinieri della Stazione Forestale di Lioni hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino due persone della provincia di Salerno , ritenut e responsabil i di “ Pascolo abusivo ”: gli stessi abusivamente faceva no pascolare dei bovini all’interno di un fondo agricolo privato, ubicato in agro del c omune di Caposele ;

– i Carabinieri della Stazione Forestale di Bagnoli Irpino hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Re p ubblica di Avellino due persone ritenute responsabili del taglio abusivo di due aree boscate di alto fusto di pino nero , sottoposte a vincolo idrogeologico , ricadenti all’interno del perimetro del Sito di Importanza Comunitaria del Parco Regionale dei Monti Picentini ;

– i Carabinieri della Stazione Forestale di Marzano di Nola, a seguito di controlli sulla corretta raccolta dei funghi epigei, hanno elevato la prevista sanzione di 100 euro a carico di quattro cercatori di funghi che, in area montana del c omune di Quindici , pr ocedeva no alla raccolta sebbene sprovvisti di autorizzazione .

