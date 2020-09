CONZA. Convegno dal titolo “Smart working e rinascita dei piccoli comuni”

A Conza della Campania in Piazza Croce, all’ingresso del Parco Archeologico di Compsa, lunedì 7 settembre 2020 alle ore 18:30. Interverranno Ivo Caruso, contract professor della Sapienza Università di Roma, Michele Carluccio, architetto urbanista, Carmine Savino fondatore ed amministratore di Aurea srl, Iole Ionno, studentessa di filosofia, Giulio de Angelis, responsabile mezzogiorno ed infrastrutture della Federcomated e Maria Elena De Gruttola, candidata al consiglio regionale per la provincia di Avellino nel Psi. Sarà un momento di discussione che tratterà del territorio e delle nuove strade allo sviluppo che si sono aperte dopo la crisi dovuta al coronavirus, con uno sguardo sulle potenzialità che si posso esprimere restando in Irpinia, cercando di capire come invertire quella tendenza allo spopolamento e alla scarsità di investimenti che contraddistinguono queste zone. Uno spazio di riflessione e discussione con esperti del territorio, giovani studenti, imprenditori e politici, per capire come far entrare l’Irpinia nel nuovo circuito del lavoro a distanza e come far diventare il problema della bassa densità abitativa una potenziale risorsa.

adsense – Responsive – Post Articolo