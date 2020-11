CONZA DELLA CAMPANIA (AV) – SORPRESO DAI CARABINIERI IN POSSESSO DI HASHISH: TRENTENNE SEGNALATO QUALE ASSUNTORE E CONTRAVVENZIONATO PER INOSSERVANZA ALLE PRESCRIZIONI PER CONTENIMENTO COVID-19.

La pattuglia della Stazione di Sant’Andrea di Conza era impegnata in un servizio predisposto principalmente per la verifica del rispetto delle misure urgenti imposte dal Governo per il contenimento della diffusione del Covid-19, quando non è passato inosservato l’anomalo atteggiamento manifestato da un giovane del posto alla vista della Gazzella.

È accaduto ieri notte a Conza della Campania.

I sospetti avuti dai Carabinieri hanno trovato conferma quando, all’esito della perquisizione personale, venivano rinvenuti alcuni involucri contenenti complessivamente una decina di grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish.

La droga è stata sottoposta a sequestro e a carico del trentenne, oltre alla segnalazione alla competente Autorità Amministrativa ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90 quale assuntore di stupefacenti, è scattata la prevista sanzione amministrativa per aver violato le prescrizioni di carattere sanitario relative all’emergenza pandemica in atto.

