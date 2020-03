Il Sindaco di Montella Rizieri Buonopane si è visto costretto a vietare ai propri concittadini di recarsi in campagna visto che diverse persone adducevano questo motivo per uscire di casa. Ecco l’ordinanza.

Divieto assoluto di recarsi presso fondi agricoli non pertinenziali alla propria abitazione a sui quali non si esercita attività agricola professionale.

Questa ordinanza non si applica a:

– coltivatore diretto (CD)

-imprenditore agricolo professionale (IAP)

– società agricole.

adsense – Responsive – Post Articolo