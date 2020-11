Coronavirus. Al “Moscati” 118 pazienti positivi ricoverati

Presso l’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino sono in questo momento ricoverati 118 pazienti Covid positivi. 9 sono nell’area rossa (terapia intensiva) del Covid Hospital, 37 nell’area verde e gialla; 14 sono ricoverati nell’Unità operativa di Malattie infettive, 14 in Medicina Interna, 17 in Medicina d’Urgenza/Geriatria e 27 al plesso ospedaliero Landolfi di Solofra. Le unità operative citate sono state parzialmente o interamente riconvertite in aree Covid. Non sono inclusi nel conteggio i pazienti che si trovano nell’area Covid del Pronto soccorso.

