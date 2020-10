CORONAVIRUS, ARIANO IRPINO. SIBILIA (M5S): IN ARRIVO CIRCA UN MILIONE DI EURO PER LA ZONA ROSSA

“Presto in arrivo un milione di euro come contributo di ristoro per la zona rossa ad Ariano Irpino”. Ad annunciarlo è il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia in visita alla Compagnia dei Carabinieri di Ariano Irpino che anticipa quella del Ministro Costa. “La compagnia di Ariano Irpino – continua Sibilia – opera in una terra che ha particolarmente sofferto per il Covid-19. Ciò nonostante i militari non hanno fatto mai mancare il controllo del territorio. Geniale l’iniziativa dei comandanti di Stazione che, grazie a degli incontri in chiesa, aggiornano e informano gli anziani sugli strumenti che hanno per difendersi dalle truffe. Inoltre, in particolare, va tenuta alta l’attenzione su un sito industriale in crescita come quello di Flumeri, sul quale è la Compagnia di Ariano Irpino ad avere giurisdizione”. E conclude: “Ringrazio il capitano Annalisa Pomidoro e i militari presenti oggi per l’accoglienza riservatami. Rinnovo la promessa di essere sempre al fianco di amministratori e cittadini ogni volta che ce ne sarà l’opportunità o il bisogno”.

