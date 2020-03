di Redazione

Il Sindaco di Monteleone di Puglia Giovanni Campese ha ordinato di sistemare balle di fieno in corrispondenza degli accessi al paese in provincia di Foggia, lo stesso confina con Ariano Irpino. La provincia pugliese è stata piuttosto colpita dal Coronavirus ma a Monteleone non si registrano casi, solo 5 cittadini tornati dalle zone rosse in autoisolamento. No a transenne o blocchi di cemento, il centro dauno ha deciso di preservarsi dal contagio con limitazioni naturali.

adsense – Responsive – Post Articolo