Un 44enne di Ariano non ce l’ha fatta. Era ricoverato al “Moscati” di Avellino dal 22 marzo scorso dopo essere risultato positivo al Covid-19. È la vittima più giovane in Irpinia, era presso l’Unita’ Operativa di Anestesia e Rianimazione. Il decesso questa sera, è il cinquantesimo in provincia e il ventiduesimo per il Tricolle.

adsense – Responsive – Post Articolo