Coronavirus. Dimessa dal Moscati la moglie del ginecologo di Ariano Irpino che evitò il triage al “Frangipane”.

di Redazione

Oggi è stata dimessa dal Moscati di Avellino la moglie del ginecologo di Ariano Irpino che evito’ il triage per recarsi al Pronto Soccorso del “Frangipane”. Entrambi si fecero beffa delle procedure. In seguito lo stesso Pronto Soccorso fu chiuso per una settimana, la città del Tricolle purtroppo è il focolaio irpino, la metà dei casi sono concentrati li’, 62 su 124. Una buona nuova, la donna ha 59 anni ed è rimasta nell’Ospedale avellinese per 16 giorni a causa della sua positività al Coronavirus.

