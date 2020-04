Altro decesso in serata in Irpinia, precisamente ad Ariano. Le vittime totali sono 46. Si tratta di un’ anziana signora che era stata paziente al Centro Minerva. Dal primo aprile era ricoverata al “Frangipane” dove fu trasferita dopo il contagio fino a spirare. Una Pasqua non felice sul Tricolle.

adsense – Responsive – Post Articolo