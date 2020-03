“Cari figli con grande dolore vi devo dare notizia che è morto monsignor Antonio Di Stasio. Preghiamo uniti per questo caro fratello”. Questo è il messaggio del Vescovo di Ariano Irpino Sergio Melillo che ha dato il triste annuncio della morte di Don Antonio Di Stasio, sacerdote della Diocesi Ariano-Lacedonia. Aveva 85 anni, era ricoverato al Moscati. È la settima vittima da Covid-19 per l’Irpinia, figura storica per la città del Tricolle.

