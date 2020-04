Coronavirus. Franza: “De Luca ha dimenticato che Ariano e’ il territorio più esteso della Campania? Ulteriori 48 ore di zona rossa per rimediare a 36 giorni di ritardi”.

La nota dell’ex sindaco di Ariano Enrico Franza.

Amici miei,

dopo aver letto l’ultima ordinanza del Presidente della regione Campania, e vi confesso

che sono davvero rammaricato.

Come ben sapete, avevo accolto con equilibrio e comprensione, la scelta del Presidente

De Luca di prorogare la zona rossa sino al 20 aprile.

Tuttavia, quest’ultima ordinanza proroga di ulteriori 48 ore la zona rossa, 48 ore che, cito

testualmente:” 48 ore, il tempo necessario per consentire la dotazione di dispositivi di

protezione individuale da destinare alla popolazione.”

Ragioni, queste, a dir poco imbarazzanti.

Perché? Perché forse il nostro Presidente della Regione ha dimenticato che la città di

Ariano è il primo comune per estensione territoriale della Regione Campania, che la città

di Ariano è sottoposta al regime di zona rossa dal lontano 15 marzo e che forse a questo

punto sarebbe stato provvidenziale agire nell’arco di questi lunghi 36 giorni, costringendo

ancora una volta il popolo arianese a dimostrare responsabilità e nel caso specifico ad

automunirsi dei dispositivi di protezione, anziché ridursi ad ulteriori 48 ore per rimediare a

ben 36 giorni di ritardi.

In questi 36 giorni, eccezion fatta per il tanto auspicato calo dei contagi, abbiamo

assistito ad una gestione quantomai discutibile da parte dell’ASL della emergenza

sanitaria, con notevoli ritardi e reticenze rispetto alle legittime preoccupazioni dei cittadini.

E nel frattempo? Nell’attesa che qualcosa si muovesse, la città di Ariano, come accaduto

già in passato, si è stretta in un moto di solidarietà tra associazioni, privati cittadini,

medici e volontari; una rete di solidarietà che ad oggi ha rappresentato l’unica, vera prova

di coesione e di unità della nostra comunità.

Per parte mia, dopo aver richiesto formalmente al commissario prefettizio la sospensione

del pagamento dei tributi locali, che, sebbene attuata, necessiterà di un’ulteriore proroga,

e dopo aver sollecitato il rafforzamento e l’ampliamento degli screening sanitari, così

come previsto dall’ordinanza n.26, al punto 4, priorità al momento parzialmente disattesa,

come già vi avevo anticipato, mi sono adoperato da tempo insieme ai sindaci degli altri

comuni dichiarati zona rossa, perché si potessero mettere in campo due proposte, una di

ordine sanitario, l’altra di ordine economico, relative per l’appunto ai comuni dichiarati

zona rossa e in particolar modo alla Città di Ariano.

Abbiamo agito su due fronti, Regione e Governo, proprio per ottenere risposte concrete

dall’una e dall’altra istituzione nell’ambito delle rispettive competenze, su quelle che noi

riteniamo siano priorità ed esigenze assolute del nostro territorio.

E così, se da un lato, grazie a un rapporto di collaborazione proficua con il consigliere

regionale Enzo Maraio, sono state recepite in una proposta più ampia e articolata anche

le nostre istanze relative a un piano di rilancio della nostra economia, e dunque:

maggiore sostegno alle famiglie con un contributo pari al 70 % del canone di locazione

sino a 4 mensilità; sospensione del pagamento del bollo auto fino a sei mesi; esenzione

totale dal pagamento dell’irpef regionale per l’anno 2019; abolizione delle tasse regionali

sui consumi energetici; misure economiche a sostegno dell’edilizia e delle attività

economiche e produttive fino al potenziamento dell’ospedale con la riapertura dei reparti

chiusi a causa della pandemia, e dunque con il ripristino di tutte le funzionnalità che

spettano legittimamente a un ospedale Dea 1 ^ livello.

Dunque, se da un lato ci siamo mossi a livello regionale, dall’altro, abbiamo agito a livello

nazionale. Difatti, abbiamo richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero

dell’Economia e al Ministero dello Sviluppo Economico misure economiche specifiche

che vanno a rafforzare la legittima richiesta del commissario di istituire per il comune di

Ariano la Zona Franca Urbana.

Misure tese a:

Sospensione degli adempimenti contributivi e tributari sino al 31 luglio 202;

sospensione del pagamento delle rate.

