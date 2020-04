Coronavirus. Gambacorta: “Ariano non può più aspettare, la Regione e l’Asl devono dare risposte concrete”.

Ecco l’appello dell’ex presidente della Provincia di Avellino ed ex Sindaco di Ariano Irpino Domenico Gambacorta sulla difficile situazione che si sta vivendo nella città del Tricolle.

“Bisogna fare presto!

Ariano non può più aspettare, soprattutto dopo l’emergenza scoppiata al centro Minerva. Adesso basta: la Regione e la ASL devono dare risposte concrete a questa città e ai suoi abitanti.

È assolutamente insufficiente prolungare la “zona Rossa” senza attuare nessuna misura a sostegno della nostra economia e del nostro tessuto sociale.

Sarebbe auspicabile che l’ASL facesse i tamponi a tappeto con una mappatura dei contagi ma, date le evidenti difficoltà, vogliamo rimanere realisti e chiediamo che siano fatti almeno ai richiedenti sintomatici in tempi brevi, senza attendere che quest’ultimi si rivolgano ai social o alla stampa.

I pazienti e tutto il personale del Centro Minerva non vanno lasciati soli”.

