Coronavirus. Giornata nera in Irpinia, 7 decessi: al “Moscati” non ce l’ha fatta una 86enne nolana.

Giornata nera in Irpinia con 7 decessi: uno al “Frangipane” di Ariano, uno al “Landolfi” di Solofra e 5 al “Moscati” di Avellino. L’ultima a perdere la vita una 86enne nolana nella Città Ospedaliera. Tra le due vittime non irpine anche un arzanese, sempre al Moscati.

In serata è deceduta nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, una 86enne di Nola. La donna era arrivata al Pronto soccorso della Città ospedaliera il 19 ottobre scorso. Risultata positiva al nuovo Coronavirus, era stata ricoverata in terapia subintensiva al Covid Hospital e poi trasferita, il 25 ottobre, in area rossa.

