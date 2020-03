Coronavirus. Il Sindaco di Bagnoli Irpino Teresa Di Capua: “Il soggetto risultato positivo è domiciliato e vive a Napoli”.

Ieri è giunta la notizia del primo caso positivo di Coronavirus a Bagnoli Irpino, il sindaco Teresa Di Capua con un messaggio precisa quanto segue.

“Al fine di evitare allarmismi, in merito alla notizia su un caso positivo al COVID-19, precisiamo che trattasi di soggetto formalmente residente a Bagnoli, ma di fatto domiciliato e vivente in Napoli. Dalle indagini espletate dall’ASL non risulta che nelle ultime tre settimane abbia frequentato il nostro Comune. Intanto, abbiamo già avviato tutte le pratiche previste dal Protocollo del Ministero della Sanità. Porgiamo i nostri auguri di pronta guarigione”.