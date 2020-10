Coronavirus. Il sindaco di Montella Buonopane: “Altri due casi positivi, intanto il cluster dei giorni scorsi è stato circoscritto”.

Di seguito la comunicazione del sindaco di Montella Rizieri Buonopane.

Cari concittadini, ho appena avuto notizia di altri due casi positivi riguardanti il nostro territorio. Uno risale alla giornata di eri quando, la positività è stata riscontrata ad una nostra concittadina ricoverata al Moscati di Avellino; il secondo caso invece riguarda una persona sottoposta a tampone nella mattinata di ieri qui a Montella. Ad entrambi gli auguri di una pronta guarigione. Auguri sentiti e non di circostanza, perché ora più che mai chi si trova ad affrontare in prima persona il contagio, deve avere il sostegno di tutti noi. Stiamo ricostruendo la catena dei contatti, con l’obiettivo di mettere nelle condizioni l’Asl di poter svolgere i necessari tamponi il prima possibile. Intanto il cluster dei contagi dei giorni scorsi è stato finalmente circoscritto: tutti i tamponi effettuati ieri e relativi ai contatti diretti di quel “focolaio”, hanno dato esito negativo. Sappiamo bene che l’unica strada che abbiamo da percorre in questa fase di emergenza passa attraverso la collaborazione di tutti, nessuno escluso. A voi chiedo collaborazione nel mantenere comportamenti responsabili e rispettosi delle regole, a me e alla amministrazione comunale spetta invece procedere, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, con speditezza e determinazione nell’adottare i provvedimenti necessari. In questo mi sento di tranquillizzarvi: nulla viene dato per scontato, intervenendo tempestivamente e collaborando con chi ha poi competenza sul

piano squisitamente sanitario. È di fondamentale importanza mantenere alta la guardia , solo così potremo superare questo delicato momento: Proviamo a volerci bene! Vi abbraccio forte.

adsense – Responsive – Post Articolo