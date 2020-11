Coronavirus. La situazione al Frangipane di Ariano, 3 nuovi decessi.

Presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati:

◦ n. 7 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva;

◦ n. 12 (su 12 posti letto)pazienti in Medicina Covid;

◦ n. 24 pazienti in Area Covid, di cui 14 (su 16 posti letto) in Medicina e 10 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.

Si comunica che nella giornata di ieri e’ deceduta una 77enne di Fontanarosa, ricoverata in Medica Covid. Questa mattina sono deceduti una 66enne di Sturno, ricoverata in Area Covid, e un 76enne di Pozzuoli, ricoverato in Terapia Intensiva.

